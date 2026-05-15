Al tenore Andrea Cesare Coronella la Gran Medaglia della Casa Museo Enrico Caruso

Domani, sabato 16 maggio alle ore 11,00 nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, nel rione San Giovanniello, dove nacque il più grande tenore di tutti i tempi, verrà conferito al Tenore Andrea Cesare Coronella, il Premio alla carriera Gran Medaglia Casa Museo Enrico Caruso, recante la seguente motivazione: “Al Tenore Andrea Cesare Coronella, per il suo prezioso e devoto omaggio al “Tenorissimo”, del quale ha saputo magistralmente coglierne lo spirito e la matrice interpretativa, divulgandone filologicamente l’ineguagliabile stile.

Allievo del M° Arrigo Pola, ha frequentato l’Accademia Chigiana sotto la guida di Carlo Bergonzi.

Vincitore di premi nazionali ed internazionali, nel 2001 consegue il primo posto del Concorso promosso dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Ha al suo attivo, una carriera internazionale nei principali teatri italiani ed esteri, interpretando ruoli di primo piano del repertorio belcantistico.

Si è esibito in diverse nazioni europee, in Giappone, Israele e negli Stati Uniti, collaborando con direttori affermati quali, Riccardo Chailly, Richard Bonynge, Claudio Abbado e Donato Renzetti e con registi di chiara fama, come Renata Scotto, Paolo Baiocco e Pier Luigi Pizzi.

Accanto all’attività operistica, svolge un’intensa opera di divulgazione musicale, con particolare attenzione alla figura di Enrico Caruso, al quale ha dedicato concerti, conferenze e progetti didattici.

È fondatore del “Trio Caruso”, formazione cameristica con l’accompagnamento del pianoforte e del mandolino.

Tra gli ultimi allievi ad aver beneficiato degli insegnamenti del grande Tenore Luciano Pavarotti, nello studio che lo vede impegnato a maturare un costante perfezionamento tecnico, si avvale degli insegnamenti del soprano Cristina Barbieri del Modena City Opera”.

Alla luce di queste benemerenze e del legame indissolubile che lo lega alla figura del sommo tenore napoletano ed alla Casa Museo della quale è divenuto ambasciatore nel mondo, il Comitato scientifico, presieduto da Gaetano Bonelli, direttore del Museo, ha disposto di conferirgli la Gran Medaglia Casa Museo Enrico Caruso.