Lettere al direttore. Marano, parcheggiatori abusivi alla villetta San Rocco: “Segnalazioni inutili, il fenomeno va avanti da mesi”

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Gentile direttore, scrivo per segnalare ancora una volta la presenza quotidiana di parcheggiatori abusivi nell’area della villetta di San Rocco, a Marano. Una situazione ormai nota da tempo e più volte denunciata anche attraverso segnalazioni al comando della polizia municipale.

Anche il vostro giornale si è occupato in passato della vicenda, evidenziando il disagio vissuto da residenti e cittadini che frequentano la zona. In alcune occasioni i vigili urbani sono intervenuti effettuando controlli, ma purtroppo senza alcun seguito concreto, visto che il fenomeno continua a ripresentarsi ogni giorno.

Non è possibile che un’area pubblica frequentata da famiglie, anziani e bambini venga lasciata stabilmente nelle mani degli abusivi senza una soluzione definitiva. I cittadini chiedono controlli costanti e provvedimenti seri per restituire decoro e legalità alla zona.

Maria (Marano)













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