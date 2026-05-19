Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci

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Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a “Futuro Nazionale”, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex generale, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso della deputata nel partito. «Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale», ha dichiarato Vannacci, precisando che l’adesione sarà ufficializzata giovedì 21 maggio a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”.

L’annuncio di Vannacci

Vannacci ha inoltre sottolineato il profilo politico della deputata, ricordando le sue cinque legislature in Parlamento e gli incarichi istituzionali ricoperti nel corso degli anni. «Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento – ricorda il leader di FnV – e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale», fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. «Sono certo – conclude Vannacci – che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale».













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