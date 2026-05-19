MARANO, 14ENNE ACCOLTELLATO: DENUNCIATO L’AGGRESSORE. IL FERITO PORTATO AL CARDARELLI

Condividi

Visite: 503

70 Visite

Accoltella un giovane a Marano: denunciato un 14enne. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne per lesioni personali. Gli agenti del Commissariato Arenella sono intervenuti presso l’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio. I poliziotti hanno accertato che lo stesso, poco prima, mentre si trovava a Marano, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi. Dagli accertamenti di seguito, gli agenti del Commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l’aggressore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti