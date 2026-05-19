Perquisizioni dei carabinieri in pieno centro a Marano: controllata l’auto di un uomo ritenuto vicino al clan Orlando

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Controlli serrati nel centro di Marano, dove nella serata di oggi i carabinieri hanno effettuato una lunga e accurata perquisizione su un’autovettura riconducibile a un personaggio ritenuto nell’orbita del clan Orlando.

L’operazione, avvenuta in una zona centrale e molto frequentata, nei pressi di un noto bar, ha attirato l’attenzione di decine di residenti e passanti, incuriositi dalle modalità particolarmente approfondite del controllo.

Tre militari dell’Arma hanno passato al setaccio l’intera vettura utilizzando anche torce e sistemi di illuminazione per verificare ogni angolo dell’auto. I controlli hanno riguardato sia l’abitacolo che il cofano posteriore, con i carabinieri che hanno ribaltato sedili e ispezionato accuratamente le parti interne ed esterne del veicolo.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’esito della perquisizione. L’episodio ha comunque richiamato grande attenzione tra i presenti, rimasti per diversi minuti ad assistere alle operazioni delle forze













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