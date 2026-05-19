Sant’Antimo, maestra sospesa per maltrattamenti e violenze sugli alunni: indagini tra denunce dei genitori e intercettazioni

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Una insegnante di 55 anni in servizio in una scuola dell’infanzia di Sant’Antimo è stata sospesa dall’attività didattica nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord ed eseguita dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore. La donna è gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni della classe affidata alle sue cure.

Il provvedimento cautelare arriva al termine di una complessa attività investigativa avviata dopo le segnalazioni presentate da alcuni genitori, insospettiti dai cambiamenti comportamentali manifestati dai bambini e dai racconti riferiti a presunti episodi avvenuti durante le ore scolastiche.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, si sono sviluppate attraverso attività di osservazione e intercettazione ambientale all’interno dell’aula, che avrebbero consentito agli investigatori di documentare reiterati comportamenti vessatori, sia fisici che verbali, nei confronti dei piccoli alunn













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