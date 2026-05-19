Far West a Calvizzano, botte da orbi tra italiani ed extracomunitari. Indagini a corso

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Violenta rissa nella serata di ieri nei pressi di un bar a Calvizzano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a fronteggiarsi sarebbero stati alcuni cittadini italiani e un gruppo di extracomunitari.

Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alle mani, tra urla e spintoni che hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno riportato la calma e avviato le indagini. Ancora ignote le motivazioni della rissa. Accertamenti in corso per identificare i responsabili.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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