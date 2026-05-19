DOMANI A PALAZZO SAN GIACOMO LA PRESENTAZIONE DELLA III EDIZIONE DI “NAPOLI TATTOO EXPO”

Dal 29 al 31 maggio la Mostra d’Oltremare ospiterà la più importante convention di tatuaggi del Sud Italia. Tra le guest star internazionali il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOne.

Si terrà domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 11:00 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della Napoli Tattoo Expo , l’evento fieristico dedicato al mondo del tatuaggio più importante del Sud Italia.

La manifestazione, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio negli spazi della Mostra d’Oltremare , richiamerà artisti e tatuatori da tutto il mondo, offrendo tre giorni di contest, musica live, eventi e un’area food dedicata. Grandissima attesa per le guest star di quest’anno: il celebre tatuatore di fama mondiale Victor Chil e il noto rapper e writer partenopeo ShaOne.

Alla conferenza stampa di domani interverranno per illustrare i dettagli, le novità e il programma completo dell’evento:

• Teresa Armato , Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli;

• Enza Amato , Presidente del Consiglio Comunale di Napoli;

• Daniele Sannino e Gabriele Incoronato, organizzatori della Napoli Tattoo Expo.