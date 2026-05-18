Monteruscello incontra Pozzuoli: cultura, arte e territorio si incontrano nel cuore dei Campi Flegrei

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino

Una giornata dedicata alla cultura, alla memoria del territorio e alla valorizzazione delle eccellenze locali. È questo lo spirito dell’evento “Monteruscello incontra Pozzuoli”, in programma domenica 24 maggio 2026 presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, in via Curzio Malaparte, con inizio alle ore 16:00.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Sociale Culturale Monteruscello, nasce con l’obiettivo di creare un ponte simbolico e culturale tra Monteruscello e Pozzuoli, due realtà profondamente legate dalla storia, dall’identità flegrea e dal desiderio di rilancio sociale e culturale del territorio.

L’evento sarà completamente gratuito e offrirà ai partecipanti un percorso tra arte, artigianato, gastronomia, musica, fotografia e archeologia, in un clima di condivisione e partecipazione comunitaria.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’aspetto artistico e identitario della manifestazione, grazie alla direzione artistica del Maestro Antonio Isabettini, da sempre impegnato nella valorizzazione della memoria storica e culturale dei Campi Flegrei attraverso l’arte.

La locandina dell’evento, impreziosita da un’opera evocativa raffigurante scorci del territorio flegreo tra acqua, storia e paesaggio, richiama proprio quel legame profondo tra passato e futuro che caratterizza l’intera iniziativa.

Accanto alla cultura, un ruolo importante sarà svolto anche dalle attività produttive e dagli sponsor del territorio, che hanno scelto di sostenere concretamente l’evento, dimostrando come la collaborazione tra associazionismo, imprese e cittadinanza possa diventare un motore di crescita collettiva.

Manifestazioni come questa rappresentano molto più di un semplice appuntamento pubblico: sono occasioni per rafforzare il senso di comunità, valorizzare i talenti locali e restituire centralità ai luoghi attraverso la partecipazione delle persone.

In un territorio spesso raccontato solo per le sue difficoltà, eventi culturali di questo tipo ricordano invece la straordinaria ricchezza umana, artistica e sociale dei Campi Flegrei.

Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp indicato nella locandina: 366 5376122.

Perché la cultura non è soltanto intrattenimento: è identità, memoria e futuro condiviso.













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