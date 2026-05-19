Napoli, gli studenti di tre scuole diventano attori nel corto “Insegnante per un giorno”

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Nel parco Attianese di Pianura la proiezione

dell’opera che chiude il progetto REC

parco Attianese – via Provinciale Napoli

venerdì 22 maggio alle ore 19

ingresso gratuito

Da studenti a docenti per ventiquattro ore. I giovanissimi diventano adulti nel cortometraggio “Insegnante per un giorno” ideato e con protagonisti allieve e allievi di tre scuole di Pianura, il popoloso quartiere nella zona occidentale di Napoli. L’opera sarà proiettata venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 19, nell’arena del Parco Attianese nel corso dell’evento conclusivo di “R.E.C. – Racconti, Emozioni, Comunità”, progetto realizzato da Centro Turistico Giovanile TURMED, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di “Cultura. Che classe!”.

“‘Cultura. Che classe!’ nasce con un obiettivo preciso: portare le arti nelle scuole, rendendole strumento di crescita, partecipazione e confronto. Il progetto R.E.C. interpreta pienamente questo spirito, perché parte dal cinema per coinvolgere studenti e docenti in un percorso creativo capace di mettere in relazione scuola e territorio. Investire nella cultura significa creare opportunità concrete di formazione, soprattutto nei quartieri della città dove è più importante costruire spazi di incontro, fiducia e futuro.” — così il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo.

Con il contributo dell’attore Antonio De Matteo, volto noto della serie Mare Fuori, che in questi mesi ha accompagnato allieve e allievi come testimonial del progetto, l’evento nel polmone verde di via Provinciale Napoli chiude il percorso di conoscenza della Settima Arte che ha coinvolto oltre 200 tra studenti e docenti accompagnati da diversi esperti del mondo audiovisivo. In campo tre istituti comprensivi di Pianura – il 72° Palasciano, Ferdinando Russo e Giovanni Falcone – che negli ultimi mesi hanno ospitato i laboratori di recitazione, sceneggiatura e montaggio con protagonisti i giovanissimi.

In particolare, il corto è il risultato di un percorso laboratoriale che ha visto ragazze e ragazzi confrontarsi con il linguaggio audiovisivo come strumento di espressione, ascolto e partecipazione. Attraverso il racconto dello scambio di ruoli tra insegnanti e studenti l’opera propone una riflessione autentica sul valore della relazione educativa mettendo in luce emozioni, difficoltà e punti di vista spesso inespressi nella quotidianità scolastica.

Il progetto, arricchito dalla presenza del testimonial Antonio De Matteo e dal supporto di professionisti del settore, ha favorito la costruzione di uno spazio creativo e collaborativo in cui i giovani partecipanti hanno potuto sperimentare nuove forme di comunicazione e cittadinanza attiva.

La serata, aperta alla cittadinanza, a ingresso gratuito, sarà animata dalle famiglie, dai docenti, dai dirigenti scolastici e dalla comunità territoriale con l’obiettivo di condividere pubblicamente un’esperienza che ha valorizzato il protagonismo giovanile, il lavoro di rete tra le scuole e il legame tra cultura, educazione e comunità.

R.E.C. – Racconti, Emozioni, Comunità ha dato spazio alla creatività e alla voce dei giovani di Pianura utilizzando il cinema come strumento di espressione, partecipazione e crescita condivisa. “Insegnante per un giorno” racconta il valore dell’ascolto e delle relazioni educative attraverso lo sguardo autentico delle ragazze e dei ragazzi del quartiere di Napoli Ovest.













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