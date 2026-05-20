NAPOLI, LA PROSSIMA SETTIMANA IL NOME DEL NUOVO ALLENATORE. SARRI, ALLEGRI, GROSSO O QUALCHE SORPRESA?

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Oggi si è appreso che è slittato al 2 dicembre prossimo l’avvio del processo che coinvolge il presidente del Napoli , al quale la Procura di Roma contesta il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 (il caso è quello delle presunte plusvalenze), Aurelio De Laurentiis è preso ormai da giorni, se non da settimane, dal “casting” per la scelta del nuovo allenatore . Le due notizie non hanno alcun punto in comune ma rubano allo stesso modo, quasi, l’attenzione dell’ambiente alle prese da domenica sera con una diffusa depressione dopo che è stato praticamente “ufficializzato” l’addio di Antonio Conte, destinato alla Nazionale.

Cominciamo dalle notizie di giornata. Nel procedimento davanti al tribunale di Roma sono imputati – oltre al presidente in persona – anche la società calcistica SSC Napoli e il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli.

I giudici della nona sezione collegiale del tribunale capitolino, sciogliendo la riserva in relazione a questioni preliminari sollevate dalle difese, hanno stralciato la posizione della società partenopea per nodi procedurali rinviandola al giudice per udienze preliminari.

La corte – in attesa di “riunire” le posizioni – ha rinviato a dicembre il processo in attesa della decisione del gup e sospendendo i termini della prescrizione.

Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Capitolo Conte – che domenica saluterà anche il pubblico in coda all’ultima giornata di campionato con l’Udinese al Maradona – è ormai storia: il tecnico salentino in due anni di permanenza ha portato il quarto Scudetto in dote alla società, una Supercoppa italiana e ambisce a finire questo torneo almeno al secondo posto.