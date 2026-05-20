Campania, dalla Giunta oltre 52 milioni per welfare e autismo: via libera anche a turismo, scuole e sanità

Condividi

Visite: 55

31 Visite

PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Si è riunita questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania, che ha approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti nei settori WELFARE E SANITÀ:

Il Programma “Inclusione” , finalizzato al rafforzamento delle politiche di inclusione, prossimità e presa in carico integrata in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, delle persone con disturbi della salute mentale, delle persone affette dalle diverse forme di disabilità, nonché delle loro famiglie, con uno stanziamento complessivo di 52 milioni di euro .

Il Programma Nazionale Giovani, Donne, Lavoro 2021-2027 , con una dotazione pari a 73,5 milioni di euro assegnate alla Regione Campania per l’attuazione, nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, degli interventi di sostegno al welfare territoriale. In particolare, il progetto è finalizzato a favorire la conciliazione tra vita privata e professionale delle donne lavoratrici, autonome o in cerca di occupazione, attraverso l’ erogazione di voucher individuali per l’accesso ad asili nido o micronidi aziendali nonché il sostegno per spese sostenute per servizi di cura e assistenza.

Sono stati programmati oltre 99 milioni di euro di risorse FESR 2021-2027 per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria stralciati dal PNRR. Contestualmente, è stato approvato l’elenco delle operazioni prioritarie relative all’edilizia sanitaria, per un importo complessivo di oltre 53 milioni di euro.

Approvato l’Accordo Integrativo per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà , pari a 642 mila euro annui, destinato alle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo inferiore a 300 mila euro

Aggiornato il fabbisogno regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2026-2027, pari a oltre 69 milioni di prestazioni previste, in aumento rispetto al biennio precedente.

In materia di TURISMO, sono state approvate le modalità attuative del programma “Le Stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, dedicato alla promozione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici. La misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di oltre 10 milioni di euro a valere sul FSC 2021-2027, con finanziamenti fino a 200 mila euro per ciascuna proposta progettuale. I progetti saranno selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni non capoluogo della Campania.

In materia di GOVERNO DEL TERRITORIO, la Giunta ha individuato nei Comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina l’area target per la redazione del Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina, che punta a promuovere mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e ambientale, valorizzazione turistica e agricola, innovazione produttiva e contrasto al disagio socioeconomico.

Per quanto riguarda le INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, la Giunta ha preso atto del finanziamento degli interventi candidati dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso del Dipartimento Casa Italia per la prevenzione del rischio sismico nelle infrastrutture pubbliche delle isole minori. Gli interventi riguardano i porti di Ischia, Forio, Procida e Capri, per un importo complessivo di 7,05 milioni di euro , con una quota massima di cofinanziamento regionale pari a 3,6 milioni di euro.

In materia di SCUOLA, la Giunta ha approvato:

il documento “ Scuola Viva in Cantiere – priorità e criteri per il rinnovamento del parco progetti regionale”. Tra le novità previste: la possibilità di finanziare nuovi edifici scolastici, l’apertura a tutte le fonti di finanziamento, l’utilizzo delle economie disponibili per il completamento di lavori già avviati.

il calendario scolastico regionale per l’anno 2026-2027. Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e termineranno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2027.

In materia di PROTEZIONE CIVILE, la Giunta ha aderito anche per il 2026 all’iniziativa nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, rivolta ai giovani tra i 10 e i 16 anni. Saranno realizzati 59 campi scuola estivi in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, per un investimento complessivo di 206.500 euro.

Infine, in materia di POLITICHE GIOVANILI, la Giunta ha preso atto del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2026, che assegna alla Campania oltre 1,35 milioni di euro. Contestualmente, è stato approvato il Piano finanziario di dettaglio del progetto “Impegnarsi ad Arte” , per una programmazione complessiva di oltre 1,5 milioni di euro comprensiva della quota di cofinanziamento regionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti