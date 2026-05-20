Incidente ai Camaldoli, caos in via Mandracchio: traffico paralizzato e proteste dei cittadini

Condividi

Visite: 611

104 Visite

Momenti di forte tensione nella zona dei Camaldoli, dove un incidente (una donna alal guida di una vettura si è schiantata contro il muro coinvolgendo uno scooter che arriva da dietro) avvenuto in via Mandracchio sta provocando pesanti disagi alla circolazione.

Secondo le segnalazioni dei residenti e degli automobilisti presenti sul posto, il traffico sarebbe completamente paralizzato da oltre un’ora, con lunghe code e numerose proteste da parte dei cittadini bloccati in strada.

Diversi automobilisti lamentano inoltre la presunta assenza delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente, situazione che starebbe contribuendo ad aumentare il caos alla viabilità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti