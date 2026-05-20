Villaricca cambia volto: al via il piano di rifacimento delle strade

Si tratta di un progetto che non riguarda una sola arteria, ma si inserisce in un più ampio piano di manutenzione e riqualificazione urbana già in fase avanzata, che sta interessando diverse strade del territorio comunale. Tra queste rientrano Via Palermo, la traversa di Corso Italia (nei pressi del Bar Santopaolo), la strada adiacente al Cimitero Comunale e Viale Spagna.

Ogni intervento di rifacimento non rappresenta soltanto un miglioramento del manto stradale, ma un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini e sulla qualità della vita nei quartieri, oltre che un segnale di attenzione verso le esigenze quotidiane della comunità.

Un ringraziamento è stato espresso all’Amministrazione Comunale di Villaricca, all’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Napolano e all’Ufficio Tecnico per l’impegno costante e la concretezza dimostrata nell’avanzamento dei lavori.

A diffondere la notizia attraverso i propri canali social è stato Salvatore Mautone, che ha sottolineato come “Villaricca stia rispondendo con i fatti”, evidenziando il valore degli interventi in corso sul territorio.