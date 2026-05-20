Villaricca cambia volto: al via il piano di rifacimento delle strade

Dal 25 maggio prenderanno ufficialmente il via i lavori di rifacimento del manto stradale lungo Via Primavera, un intervento atteso da tempo e che segna un ulteriore passo verso una città più sicura, moderna e vivibile.
Ogni intervento di rifacimento non rappresenta soltanto un miglioramento del manto stradale, ma un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini e sulla qualità della vita nei quartieri, oltre che un segnale di attenzione verso le esigenze quotidiane della comunità.
Un ringraziamento è stato espresso all’Amministrazione Comunale di Villaricca, all’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Napolano e all’Ufficio Tecnico per l’impegno costante e la concretezza dimostrata nell’avanzamento dei lavori.
A diffondere la notizia attraverso i propri canali social è stato Salvatore Mautone, che ha sottolineato come “Villaricca stia rispondendo con i fatti”, evidenziando il valore degli interventi in corso sul territorio.