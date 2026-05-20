El Koudri resta in carcere, il gip: “Strage non legata ai disturbi psichici, era capace di intendere”

Condividi

Visite: 37

38 Visite

La gip di Modena Donatella Pianezzi ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto la folla con la sua auto in pieno centro a Modena, ferendo sette persone. La procura aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura del carcere, senza però contestare, almeno per il momento, né l’aggravante terroristica o di odio razziale né la premeditazione.

Nell’ordinanza, la gip ha spiegato che allo stato non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia — un disturbo schizoide di personalità — per la quale El Koudri era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia. Per il giudice non ci sono, al momento, nemmeno elementi per sostenere che il 31enne fosse incapace di intendere e di volere quando ha commesso il fatto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti