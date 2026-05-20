Calcio: il Trofeo Internazionale D’Alterio celebra la decima edizione, 26 squadre e 520 bambini in campo

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Dieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group taglia nel 2026 il traguardo del decimo anniversario, una ricorrenza significativa per l’organizzazione che porta avanti l’evento con impegno costante e con un lavoro costruito sul territorio, al servizio dei giovani e dello sport.

Riservato alla categoria Under 12, il torneo vedrà la partecipazione di 26 squadre e porterà in campo 520 bambini allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 30 maggio, alle ore 18. Le finali e la cerimonia di premiazione si svolgeranno mercoledì 3 giugno 2026.

Ai nastri di partenza ci sarà anche il Napoli, insieme ad altre società di primo piano del calcio italiano, tra cui Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Il quadro delle partecipanti comprende inoltre Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari, Fc Napoli Nord e gli stranieri di Slavia Praga e Goat International.

L’edizione 2026 sarà dedicata ad Antonio D’Alterio, fondatore del Gruppo D’Alterio e primo tifoso del Trofeo, figura alla quale la manifestazione renderà omaggio nel corso delle giornate di gara.

La conferenza stampa di presentazione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group si svolgerà martedì 19 maggio, alle ore 10.30, al Centro Commerciale Medì di Teverola. L’incontro sarà moderato da Mario Zaccaria, presidente dell’Ussi Campania. Interverranno Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente dell’Asd Villaricca Calcio; Gianluca Ianuario, presidente e amministratore delegato de L’Espresso Media S.p.A.; Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi; Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania Figc-Lnd; Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc; Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti.













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