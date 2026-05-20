REGIONE, SANGIULIANO E’ IL CAPO DELL’OPPOSIIONE. DESIGNATO DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA

“In queste ore, tutti i Consiglieri di minoranza hanno depositato le indicazioni per la nomina di Gennaro Sangiuliano come Capo dell’Opposizione. Nel solco del percorso avviato in Consiglio regionale dal momento della mia elezione, considero un segnale importante che questa figura sia stata designata in maniera unanime. Questa piena legittimazione sulla figura del Capo dell’Opposizione rafforza tutta l’Assemblea e, nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze politiche, conferisce al Consiglio ancora più centralità”. È quanto afferma il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

“Ci tengo a ribadire la stima e l’apprezzamento, già espressi per Edmondo Cirielli, che ha svolto questo ruolo con grande dedizione e rispetto istituzionale” -continua il vertice dell’assemblea legislativa campana -, che aggiunge: “all’amico capogruppo Sangiuliano vanno i miei più sinceri auguri per l’incarico che si appresta ad assumere, con la certezza che il dialogo ed il confronto, avviati in questi mesi, potranno proseguire sempre nell’interesse dei cittadini e delle cittadine della Campania”.

Anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha espresso le congratulazioni a Sangiuliano: “Auguro buon lavoro al consigliere Gennaro Sangiuliano designato come capo dell’opposizione in Consiglio regionale. Nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti visioni, sono certo che continueremo a lavorare con senso di responsabilità rafforzando un confronto leale e proficuo nell’interesse dei cittadini campani. Ancora un ringraziamento sentito a Edmondo Cirielli per l’impegno svolto in questi mesi sempre improntato a una costruttiva collaborazione istituzionale”.