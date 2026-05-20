Martina Carbonaro, minacce e tensioni al processo ad Alessio Tucci: «Ti taglio la testa»

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Ti taglio la testa» è la minaccia che si leva ad un certo punto in tribunale. «Non basta che mi ha ucciso una figlia, minacciano anche», la reazione del padre della vittima. Per l’omicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola tensione ieri mattina a Napoli tra i familiari della ragazza uccisa dall’ex fidanzato e i parenti dell’imputato reo confesso Alessio Tucci, al suo ingresso in aula. Dalla prossima udienza, è stato già deciso, il 19enne assisterà alle udienze in videoconferenza per motivi di ordine pubblico.