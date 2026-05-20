Crollo Vela Rossa a Scampia: la macchina dei soccorsi al lavoro da stanotte. Edificio attiguo in sicurezza: in corso il rientro delle famiglie

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In merito al cedimento parziale che ha interessato la scorsa notte il vano ascensori della Vela Rossa nel quartiere di Scampia – struttura già in fase di abbattimento dallo scorso dicembre, l’Amministrazione comunale è al lavoro sin dal primo momento. Il Sindaco Gaetano Manfredi e la ViceSindaco Laura Lieto, presente sul posto durante tutta la notte, stanno seguendo, insieme a Nicola Nardella, presidente VIII municipalità, gli interventi di messa in sicurezza e di assistenza degli sfollati.

Le cause del crollo sono attualmente in corso di accertamento. In via precauzionale, nell’immediato post-evento, circa 300 residenti di un edificio attiguo (in particolare della scala F di via Pietro Gobetti 121) sono stati allontanati. A seguito delle verifiche tecniche, la quasi totalità dei cittadini sta facendo progressivamente ritorno nelle proprie abitazioni. Al momento, restano temporaneamente fuori casa solo i 55 residente della Scala F, il cui rientro completo è comunque previsto entro la serata di oggi. La Municipalità fornirà, in ogni caso, i pasti per la giornata di oggi attraverso la ditta della refezione scolastica.

I rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Comune e dell’impresa hanno infatti confermato che l’edificio parzialmente colpito dai detriti è in perfette condizioni statiche, non ha riportato danni strutturali e non sussiste alcun pericolo per gli abitanti. Già ripristinata l’elettricità in tutto il comparto, così come sono risultate integre le condutture a seguito dei controlli immediati di ABC e Italgas.

Immediata è stata la risposta istituzionale. Durante la notte è stato attivato in contemporanea il COC (Centro Operativo Comunale) ed è stato convocato un tavolo di coordinamento con la Prefettura, rimasto attivo nelle ore successive. La macchina dei soccorsi – che ha visto l’azione sinergica di Vigili del Fuoco, Protezione Civile Comunale e regionale, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza – ha operato con estrema celerità. Già dalle 4:00 del mattino i Vigili del Fuoco erano in azione con le pale meccaniche, supportati dall’impresa del cantiere che ha messo a disposizione 8 camion per l’immediata rimozione delle macerie, attualmente in corso.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Sono in corso di valutazione i motivi del crollo avvenuto nell’ambito delle operazioni di demolizione della Vela Rossa: siamo intervenuti tempestivamente per prestare soccorso agli abitanti. Ho dato ora disposizione alle imprese di accelerare il percorso definitivo di demolizione, sempre nelle massime condizioni di sicurezza. Il futuro di rigenerazione di Scampia rappresenta ancora di più una priorità della nostra Amministrazione“.

Il Vicesindaco con delega all’Urbanistica, Laura Lieto: “Siamo in attesa di raccogliere tutti i rilievi definitivi per chiarire la dinamica del crollo, ma il dato più importante è che i cittadini stanno bene e non ci sono pericoli. Voglio sottolineare la straordinaria efficienza della macchina del coordinamento e dei soccorsi attivata dal Prefetto di Napoli, scattata stanotte in totale solidarietà e perfetta sinergia tecnica tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e l’impresa del cantiere. I controlli eseguiti ci rassicurano totalmente sulla tenuta statica dell’edificio attiguo: i servizi essenziali sono strati ripristinati e le famiglie stanno rientrando a casa. Nelle prossime ore, man mano che si completeranno i rilievi, forniremo informazioni ancora più dettagliate“.

Dichiarazione di Omero Benfenati, Comitato Vele di Scampia: “Ennesima tragedia sfiorata alla Vela Rossa, per fortuna senza nessun ferito. Chiediamo con urgenza che tutte le case limitrofe vengano messe in sicurezza e che le famiglie possano tornare al più presto a vivere nelle proprie case. Chiediamo, inoltre, che l’abbattimento della Vela Rossa venga velocizzato e il progetto ReStart Scampia possa continuare in maniera celere per fare in modo che tutti gli abitanti delle Vele abbiano una casa dignitosa e sicura”.













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