Terremoto ai Campi Flegrei, a Marano scuole aperte: verifiche in corso negli istituti nonostante parte della città sia in zona rossa

Dopo la forte scossa di terremoto registrata all’alba nell’area dei Campi Flegrei, anche il Comune di Marano ha disposto controlli sugli edifici scolastici del territorio. Diversamente da altri comuni dell’area flegrea e dell’hinterland napoletano, però, al momento non è stata adottata alcuna ordinanza di chiusura delle scuole.

I commissari prefettizi che guidano l’ente hanno optato per una linea prudente ma senza sospendere le attività didattiche, avviando verifiche tecniche negli istituti per accertare eventuali criticità strutturali dopo il sisma avvertito distintamente anche nell’area nord di Napoli.

La decisione arriva nonostante una parte del territorio di Marano rientri nella cosiddetta zona rossa dei Campi Flegrei, area considerata maggiormente esposta in caso di emergenza vulcanica e fenomeni legati al bradisismo.

Le operazioni di controllo sono ancora in corso e il Comune continua a monitorare la situazione in costante contatto con gli uffici tecnici e la protezione civile. Al momento non vengono segnalati danni rilevanti agli edifici scolastici cittadini.