Rapine ad anziane tra Napoli e Caserta, domiciliari per Vincenzo Musto: condannato a 4 anni e 8 mesi

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Musto Vincenzo, classe 1985, napoletano del quartiere Miano, era stato arrestato per aver commesso 5 tra rapine e e furti con strappo. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, gli ha concesso gli arresti domiciliari.

Musto è stato processato con il rito abbreviato ed a fronte di una richiesta di 7 anni di reclusione, è stato condannato ad anni 4 mesi 8 di reclusione, grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Il fatto

TRENTOLA DUCENTA – Un vero incubo per le persone anziane che passeggia- vano per strada, trasformato in un’indagine serrata dei carabinieri e in un arresto eseguito ieri mattina. Vincenzo Musto, 40 anni, è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, che lo ritiene gravemente indiziato di aver messo a segno una serie di rapine nell’area casertana e napoletana. L’inchiesta, condotta dai carabinieri delle stazioni di Trentola Ducenta e Grumo Nevano tra aprile e giugno di quest’anno, ha fatto emergere un modus operandi preciso e inquietante: il 40enne individuava – dice l’accusa – anziane ultrasessantacinquenni, spesso sole, e le avvicinava indossando un casco integrale. Con mossa fulminea, strappava collane, anelli e altri monili preziosi, lasciando le vittime senza possibilità di difesa e in uno stato di choc.

Cinque gli episodi contestati, tutti caratterizzati dalla stessa dinamica. Le indagini, supportate dall’acquisizione e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private, hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi delle aggressioni e di raccogliere gravi indizi a carico di Musto. Un’attività investigativa de- finita dalla Procura “minuziosa e complessa”, che ha stretto il cerchio attorno al sospettato in tempi rapidi, dando una risposta concreta alle paure dei cittadini.

Il provvedimento cautelare sottolinea la particolare insidiosità delle modalità cri- minali adottate: le vittime, scelte proprio per la loro età avanzata, venivano colpite senza possibilità di difesa, subendo danni patrimoniali ingenti oltre al trauma psicologico. La vicenda ha destato forte allarme nell’agro aversano, territorio più volte colpito da episodi simili. Con questo arresto, le istituzioni intendono riaffermare la vicinanza alle comunità locali e la determinazione nel contra- stare con fermezza reati che colpiscono le fasce più fragili della popolazione













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