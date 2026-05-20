OMICIDIO GIACCIO, LA CASSAZIONE RIMANDA GLI ATTI ALLA CORTE D’APPELLO. NAPPI E CAMMAROTA RISCHIANO ORA LA CONDANNA CON L’AGGRAVANTE MAFIOSA

Nuovo processo dunque per Carlo Nappi e per Salvatore Cammarota, che erano stati condannati a sedici anni di reclusione. In questo processo è stato condannato a otto anni il pentito del clan Polverino Roberto Perrone. Giulio Giaccio era un manovale di Pianura, che venne sequestrato da finti poliziotti e ucciso. Volevano colpire un uomo che aveva intrecciato una relazione con la moglie di un detenuto. Ma sbagliarono persona, non era lui, Giulio non c’entrava nulla. Inchiesta condotta a suo tempo dai pm Mariella Di Mauro (oggi procuratore aggiunto a Napoli nord) e Giuseppe Visone, attualmente alla Dda.