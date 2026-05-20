Marano, caos accesso agevolato alla “rottamazione quinquies”: i commercialisti chiedono un incontro urgente alla triade commissariale

A Marano cresce la preoccupazione attorno alle difficoltà operative legate all’accesso agevolato alla cosiddetta “rottamazione quinquies”. I dottori commercialisti del territorio, rappresentati da Francesco Vallefuoco e Stefano Stanzione, consiglieri dell’Ordine di Napoli nord, hanno chiesto un incontro urgente con il prefetto Vincenzo Cardellicchio, attuale guida della commissione straordinaria del Comune.

Secondo quanto evidenziato dai professionisti, nelle ultime settimane sarebbero emerse numerose criticità tecniche e procedurali che starebbero rallentando o complicando l’adesione dei cittadini alle misure di accesso agevolato relative ai tributi comunali. Una situazione che, a loro avviso, rischia di creare disagi sia ai contribuenti sia agli studi professionali impegnati nella gestione delle pratiche.

La richiesta avanzata dai commercialisti punta ad aprire un tavolo di confronto immediato anche con Municipia, società che gestisce i tributi comunali, con l’obiettivo di affrontare e risolvere le problematiche operative riscontrate durante le procedure.

“Serve un confronto costruttivo e rapido — spiegano i professionisti — per limare le criticità emerse e consentire ai cittadini di accedere alle opportunità previste senza ulteriori ostacoli burocratici”.

L’auspicio è che nelle prossime ore possa essere fissato un incontro istituzionale tra la triade commissariale, i rappresentanti dei commercialisti e i referenti della società di gestione tributi, così da individuare soluzioni condivise e garantire maggiore efficienza nelle procedure amministrative.