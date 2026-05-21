Napoli. Controlli della Polizia Municipale in via Lucci: sanzionati commercianti abusivi e automobilisti indisciplinati

Gli agenti appartenenti alle Unità Operative San Lorenzo e Avvocata sono intervenuti in via A. Lucci, mettendo in atto un’operazione ad ampio raggio che ha visto impegnato il personale sia sul fronte della polizia amministrativa sia nei controlli stradali.

Controlli di Polizia Amministrativa e Decoro Urbano

Sul fronte delle verifiche commerciali e della tutela del consumatore, gli agenti hanno elevato 13 verbali di contestazione. Gli illeciti riscontrati hanno riguardato principalmente:

Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali;

da parte di esercizi commerciali; Irregolare esposizione di acqua e alimenti agli agenti atmosferici, a salvaguardia della salute pubblica;

agli agenti atmosferici, a salvaguardia della salute pubblica; Mancato rispetto delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti ;

; Irregolarità relative alle insegne pubblicitarie.

Codice della Strada e Sicurezza Viaria

Parallelamente, l’operazione ha interessato la viabilità della zona per contrastare la sosta selvaggia e le condotte di guida pericolose. Il bilancio dei controlli stradali ha registrato: