Marano, concluse le verifiche post sisma nelle scuole: nessun danno rilevato, istituti regolarmente aperti

Si sono concluse le verifiche tecniche negli edifici scolastici di Marano dopo lo sciame sismico che ha interessato l’area flegrea e giuglianese. Secondo quanto riferito dai funzionari e dai tecnici dell’Ufficio tecnico comunale, non sono stati riscontrati danni strutturali o situazioni di criticità negli istituti controllati.
Il Comune di Marano risulta tra i pochi dell’area a non aver disposto la chiusura delle scuole, garantendo così la regolare prosecuzione delle attività didattiche. Le ispezioni hanno riguardato diversi plessi del territorio e hanno avuto l’obiettivo di verificare la sicurezza degli ambienti scolastici dopo gli eventi sismici.
Le autorità comunali continuano a monitorare la situazione in coordinamento con gli organi competenti, mantenendo alta l’attenzione sul territorio flegreo, interessato negli ultimi giorni da una fase di intensa attività sismica.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews