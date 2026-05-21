DISABILITÀ, SMARRAZZO (CR/NDC): “DALLA REGIONE SEGNALE CONCRETO, ORA CONTINUARE A RAFFORZARE INCLUSIONE E SERVIZI”

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“Lo stanziamento annunciato dalla Regione Campania nell’ambito del pacchetto ‘Inclusione’ rappresenta un segnale concreto e importante di attenzione verso le persone con disabilità ed in particolare con un disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie”.

Lo afferma Pietro Smarrazzo, consigliere regionale campano di Casa Riformista – Noi di Centro, commentando il piano di interventi sociali promosso dal presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“Parliamo di risorse rilevanti – sottolinea Smarrazzo – che, pur essendo distribuite su più annualità e destinate complessivamente a diversi ambiti delle politiche sociali e dell’inclusione, testimoniano comunque una chiara volontà politica di investire sul sostegno alle fragilità e sul rafforzamento della rete territoriale”.

“Resta ovviamente fondamentale – aggiunge – continuare a consolidare la presa in carico, il supporto alle famiglie, i percorsi educativi, l’assistenza sociosanitaria e i progetti dedicati anche alla vita adulta e all’autonomia delle persone con disabilità”

“Sono convinto – conclude Smarrazzo – che questo percorso proseguirà attraverso ulteriori interventi e una programmazione sempre più strutturata, valorizzando il lavoro delle strutture sanitarie, del Terzo Settore, delle scuole e di tutte le professionalità impegnate quotidianamente nel campo dell’inclusione”.













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