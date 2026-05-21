Marano, Santoro denuncia caos all’anagrafe: “Solo due impiegati e file interminabili da giorni”

Comunicato di Francesco Santoro, ex consigliere comunale
Si registra da giorni una situazione di grave disservizio presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Marano, dove si stanno formando lunghe file e disagi per i cittadini a causa di un’organizzazione ormai al collasso.
All’ingresso dell’ufficio vengono utilizzati fogli di fortuna per gestire le prenotazioni, mentre il servizio risulta di fatto garantito da appena due impiegati, con inevitabili rallentamenti e attese estenuanti per l’utenza.
Una condizione che si sta trascinando da diversi giorni senza interventi risolutivi, generando proteste e malumori tra i cittadini.
La responsabilità di tale situazione ricade, secondo Santoro, sul responsabile del settore competente, che non “ha predisposto un’adeguata organizzazione del personale né misure per garantire un servizio efficiente e dignitoso”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews