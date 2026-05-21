Vico Equense celebra il Ventennale del Provolone del Monaco DOP: tre giorni tra memoria, identità e tradizione

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Dal 22 al 24 maggio 2026 il Complesso della SS. Trinità di Vico Equense ospiterà il “Ventennale Provolone del Monaco D.O.P. – Il Gesto e la Memoria”, evento promosso dal Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Vico Equense.

Tre giornate dedicate alla cultura del territorio, alla memoria della tradizione casearia della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari e al valore di un prodotto che, in vent’anni di tutela DOP, è diventato simbolo identitario di un’intera comunità.

L’iniziativa metterà insieme studenti, produttori, allevatori, casari, istituzioni, operatori del settore e cittadini, in un percorso che intreccia storia, gastronomia, cultura popolare e valorizzazione delle radici locali.

“Il Provolone del Monaco DOP rappresenta molto più di un prodotto d’eccellenza – dichiara il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello –. È il racconto della nostra terra, del sacrificio degli allevatori, della sapienza artigianale tramandata di generazione in generazione e dell’identità profonda dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina. Celebrare questi vent’anni significa custodire la memoria e, allo stesso tempo, investire sul futuro del territorio”.

Il primo cittadino sottolinea anche il valore culturale e sociale dell’iniziativa: “Abbiamo voluto coinvolgere le scuole, i giovani e l’intera comunità perché tradizioni come questa non possono restare chiuse nei libri o nei ricordi. Devono continuare a vivere attraverso le persone, il lavoro e la partecipazione collettiva”.

Tra gli appuntamenti più attesi, il convegno celebrativo con lo chef stellato Gennaro Esposito, lo show cooking dedicato alle eccellenze del territorio, il concorso per cortometraggi rivolto alla valorizzazione della memoria casearia e la serata finale aperta alla cittadinanza con “Pizza a Vico” e l’esibizione del gruppo folkloristico “Gli Amici della Tammorra”.

L’evento del 23 maggio sarà riservato ai protagonisti del comparto produttivo – allevatori e casari – insieme alle istituzioni, mentre la serata del 24 maggio sarà aperta all’intera cittadinanza.

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO:

22 MAGGIO 2026

“Memoria, territorio e formazione”

Complesso SS. Trinità – Vico Equense

Ore 9:30 – 12:30

Una mattinata dedicata alla memoria, alla cultura del territorio e al valore del saper fare artigianale attraverso il racconto del Provolone del Monaco DOP.

Programma

Ore 9:30 – Sala delle Colonne – Presentazione dei migliori articoli e delle interviste realizzate dagli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Ore 11:00 – Premiazione del concorso.

Ore 11:30 – Atrio SS. Trinità – “Merenda contadina – Tradizione e Salute” con degustazione di Provolone del Monaco DOP, olio e miele della Penisola Sorrentina.

23 MAGGIO 2026

“Vent’anni di tutela e cultura gastronomica”

Complesso SS. Trinità – Vico Equense

Ore 18:00 – 24:00

Partecipazione su invito

Un pomeriggio e una serata dedicati ai produttori, alla cultura gastronomica e alla celebrazione del Ventennale del Consorzio di Tutela Provolone del Monaco DOP.

Programma

Ore 18:00 – Atrio SS. Trinità – Apertura degli stand espositivi dei produttori del Provolone del Monaco DOP.

Ore 18:00 – 20:00 – Sala delle Colonne – Convegno celebrativo del Ventennale con la partecipazione dello chef stellato Gennaro Esposito.

Ore 20:00 – 23:00 – Atrio SS. Trinità – Show cooking con il team dello chef Gennaro Esposito.

24 MAGGIO 2026

“Tradizione, racconto e comunità”

Complesso SS. Trinità – Vico Equense

Ore 18:00 – 24:00

La cittadinanza è invitata

Una serata dedicata alla visione dei cortometraggi partecipanti al concorso e alla condivisione di un racconto collettivo fatto di territorio, cultura e identità.

Programma

Ore 18:00 – Atrio SS. Trinità – Apertura stand espositivi dei produttori del Provolone del Monaco DOP.

Ore 18:00 – 20:00 – Sala delle Colonne – Visione dei 10 migliori cortometraggi del concorso dedicato al Provolone del Monaco.

Ore 20:30 – Atrio SS. Trinità – Presentazione del libro di Vincenzo Peretti e Tonino Scala “La Moglie del Monaco”.

Ore 21:00 – Atrio SS. Trinità – Premiazione del concorso per cortometraggi.

Ore 21:30 – 24:00 – “Pizza a Vico” incontra il Provolone del Monaco DOP, con la partecipazione dell’associazione Pizza a Vico e dei casari del territorio.

La serata sarà allietata dal gruppo folkloristico “Gli Amici della Tammorra”.













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