Terremoto ai Campi Flegrei, primi danni a Bacoli: crolla parte del Belvedere

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Dopo la paura che ha scosso, come il terremoto, in lungo e in largo i Campi Flegrei, da Pozzuoli fino a Napoli, le autorità sono già al lavoro per verificare eventuali danni dopo la scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter che si è registrata alle ore 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. I primi danni, in realtà, sono già stati segnalati a Bacoli, che sembrerebbe essere, al momento, la cittadina dei Campi Flegrei più colpita dal sisma: oltre ad alcuni calcinacci caduti nella zona di Punta Epitaffio, infatti, si segnala soprattutto il crollo di parte del Belvedere Valenzi.













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