Marano, partiti i lavori Enel in via Baracca: potenziamento della rete elettrica e nuovo asfalto

Sono finalmente iniziati, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, i lavori di Enel nel sottosuolo cittadino a Marano. Il primo intervento interessa via Baracca, dove è in corso il potenziamento della rete elettrica, accompagnato dal rifacimento del manto stradale.

L’opera rappresenta il primo step di un più ampio piano di interventi che, nelle prossime settimane, coinvolgerà anche altre zone della città. I lavori mirano a migliorare l’efficienza della rete elettrica e a ridurre i disagi legati a guasti e cali di tensione che negli ultimi anni hanno interessato diversi quartieri del territorio, tra cui Calvizzano.

Contestualmente agli interventi infrastrutturali, sarà ripristinato l’asfalto lungo le strade interessate dagli scavi, con un’operazione che punta anche a migliorare la sicurezza e la viabilità urbana.

Terminata questa fase, prenderanno poi il via ulteriori lavori finanziati con fondi regionali destinati al rifacimento di gran parte del manto stradale comunale. Un piano atteso da tempo dai cittadini, soprattutto alla luce delle condizioni critiche di molte arterie cittadine, segnate da buche e dissesti.