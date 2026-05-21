Garlasco, il padre di Sempio: “Mio figlio innocente, è stata una vigliaccata”

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“Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”. Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so…”, aggiunge l’uomo in una anticipazione dell’intervista sui profili social del Tg1 Rai.

Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini.

La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.

Giuseppe Sempio è indagato dalla Procura di Brescia assieme all’allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari.

L’ipotesi, sulla base di un appunto trovato a casa dei Sempio, è che il padre di Andrea abbia corrotto Venditti per indurlo a chiedere l’archiviazione del figlio nel 2017 dall’accusa di avere ucciso Chiara Poggi a Garlasco. La chiusura di questa indagine non è lontana e dovrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo il deposito di un’informativa. Sempio e Venditti hanno sempre respinto le accuse e l’interpretazione del foglietto (‘Venditti gip archivia per 20-30’) come prova della corruzione.













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