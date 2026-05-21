Campi Flegrei, Ingv: «Nessuna variazione dei parametri»

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La direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv Lucia Pappalardo ha confermato che l’evento sismico di magnitudo 4.4 «si inquadra nel fenomeno bradisismico in atto» e che la scossa di stamattina «non ha fatto registrare una variazione dei parametri soggetti al monitoraggio scientifico».

Lo comunica la prefettura di Napoli dove questa mattina, alle 10:30, si è tenuta una seconda riunione del Centro coordinamento soccorsi attivato dal prefetto Michele di Bari subito dopo il terremoto. Alla riunione, avvenuta in collegamento con il dipartimento della Protezione civile, hanno partecipato anche l’assessore regionale della Campania Fiorella Zabatta, i sindaci della zona rossa flegrea, la Città Metropolitana di Napoli, il comandate dei vigili del fuoco, il comandante della Capitaneria di porto di Pozzuoli, l’Ufficio scolastico regionale, la componente sanitaria, le forze dell’ordine e i referenti delle società Eav, Rfi e Terna.

Sono in corso le verifiche sulle scuole della zona rossa, a cura dei sindaci interessati e dei tecnici della Città Metropolitana di Napoli, che al momento non hanno dato esiti di criticità, così come i controlli sulle strutture sanitarie della zona da parte delle Asl. Anche i controlli effettuati da Eav e Rfi sulle linee di trasporto pubblico non hanno evidenziato problemi di sorta, e la circolazione è ripresa regolarmente.

Nel Comune di Bacoli sono in atto le verifiche su alcuni immobili privati, che saranno completate nel corso della giornata. Nessuna ordinanza di sgombero, allo stato, è stata adottata a seguito delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali.

La Regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l’area di attesa alla base Nato. La Capitaneria di Porto di Pozzuoli sta completando le verifiche dal mare sui costoni per registrare eventuali crolli o anomalie, che al momento non hanno dato esiti preoccupanti.













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