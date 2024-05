491 Visite

I fratelli Cesaro sono stati condannati per concorso esterno in associazione camorristica, ecco le condanne: dieci anni e sei mesi per Aniello Cesaro; 11 anni e per Antimo Cesaro; 10 anni e sei mesi per Raffaele Cesaro. Passa la linea della Procura di Napoli, a proposito delle presunte infiltrazioni mafiose del comune alle porte di Napoli.













