MARANO, ANCHE IL CIMITERO (COME LO STADIO) E’ UNA GIUNGLA. CENTINAIA DI RESIDENTI PROTESTANO E SI RIVOLGONO A TERRANOSTRANEWS E NON AL SINDACO “IMMOBILE”

Il cimitero di Marano – al pari dello stadio comunale (chiuso da quattro anni) – è ormai una giungla. Decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni in redazione. La storia è nota: il Comune ha a disposizione una ditta del verde, che ha pochi lavoratori alle sue dipendenze per esigenze di bilancio e appalto. Tre, quattro persone che non operano in autonomia, ma che ogni giorno ricevono direttive dagli uffici comunali su quali zone dover operare. Una forza lavoro decisamente insufficiente per un territorio così grande. Al cimitero, almeno i quadrati esterni, sono in condizioni a dir poco vergognose.













