Giugliano, boom di furti a Lago Patria, Licola e Varcaturo: insorgono i residenti

I residenti nell’area costiera del comune di Giugliano vivono come a Fort Apache. Assediati da gang criminali che quotidianamente assaltano appartamenti e villette, depredandole di ogni cosa. Assalti anche alle automobili e a tutto ciò che può essere portato via. Una situazione insostenibile, acuitasi in modo preoccupante nell’ultimo anno, di fronte alla quale servono risposte immediate da parte dello Stato alle richieste, assolutamente condivisibili e di buon senso, formulate dai residenti di Lago Patria, Licola e Varcaturo. Maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, riapertura del presidio della Polizia di Stato e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza da mettere a disposizione degli investigatori.













