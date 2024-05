Campi Flegrei, la stoccata di Musumeci: “In Giappone a 5 anni sanno tutto, qui tocchiamo il corno”

46 Visite

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha commentato la notizia del nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. Queste le sue parole sul bradisismo: “Una zona in cui è sempre mancata la prevenzione”, ha tuonato il ministro, rinnovando l’appello ai cittadini per una maggiore consapevolezza e informazione. “I fenomeni che si stanno accentuando – spiega – non devono creare panico bensì indurre i cittadini a capire meglio cosa avviene, come si sviluppa il fenomeno e come mitigarlo nei suoi eventuali effetti”

Poi ha aggiunto: “Il Governo sta facendo tutto quello che è possibile fare, ma serve anche un cambio culturale”, ha aggiunto nel corso dell’evento organizzato da The European House Ambrosetti.

Infine la dura bordata: “In Giappone i bambini già a 5 anni vengono informati dallo Stato su cos’è un terremoto. Qui tocchiamo il corno rosso quando parliamo di queste cose. In 15 giorni il Governo ha varato un decreto, ora spetta agli enti locali, ovvero Regione, Provincia, e Comuni, lavorare con particolare impegno e fare rete”.













