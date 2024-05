MARANO, ALLA RICERCA DELLE CHIAVI PERDUTE. UN FILM VISTO TANTE VOLTE AL COMUNE…SI NOMINI UN ASSESSORE ALLE CHIAVI

174 Visite

Alla ricerca delle chiavi perdute è un film visto tante volte al Comune di Marano. E sì, tra le tante cattive gestioni dell’ente – in perenne dissesto finanziario e sciolto quattro volte per mafia – c’è quella delle chiavi, che puntualmente non si trovano! Non si trovano quando le associazioni devono visionare i beni confiscati oggetto di bando e non si trovano per un sopralluogo dei consiglieri comunali per valutare l’idoneità di un locale che dovrebbe, anzi no visto ciò che ha dichiarato il sindaco, ospitare una scuola!

Cosa non di poca importanza, ma si, si ritornerà – ci fa sapere qualcuno – quando si ritroveranno le chiavi tanto la scuola può’ attendere, ormai è solo maggio! Ci sarebbe da scrivere sulla quantità di volte che le chiavi, a Marano, non si trovavano o non si sono trovate: non solo beni confiscati, ma anche Palazzo Merolla e il locale accanto all’isola ecologica, pure da assegnare ad associazioni. Marano è un mistero continuo e le chiavi sono l’apice dalla drammaturgia (o sceneggiatura) di stampo locale.

Per favore, caro assessore al Patrimonio, inizi dalle chiavi dei beni Comunali il suo lavoro. Le sembrerà banale, ma sono fondamentali! Speriamo, presto, nell’annuncio di un nuovo film: le chiavi ritrovate! Nel frattempo, il sindaco Morra nomini un assessore alle chiavi.













