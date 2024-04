Real Casalnuovo, vittoria con il San Luca: l’ultimo turno potrebbe regalare i playoff

95 Visite

Fino alla fine. Mancano novanta minuti al termine del campionato e il Real Casalnuovo è ancora lì, a lottare per l’ultimo posto utile per i playoff. Una vittoria che arriva su un campo difficilissimo, contro un San Luca ostico, all’ultima spiaggia per tentare di salvarsi senza passare per i playout. Clima rovente allo stadio Alvaro con la squadra di mister Esposito che controlla bene, studia la gara e aspetta il momento opportuno per affondare il colpo su un terreno di gioco che non esalta il solito fraseggio dei granata. L’importante è mantenere la concentrazione e non commettere errori. Il primo tempo è equilibrato, senza particolari sussulti ma i locali rimangono in dieci al 23′ per doppia ammonizione di Fiumara. Nel finale di primo tempo la squadra di Mancini reclama per un calcio di rigore. Nella ripresa il Real Casalnuovo trova il vantaggio al minuto 14 con Pinna che colpisce Iannì di testa. Il San Luca è alla disperata ricerca del pari ma il Real Casalnuovo con l’uomo in più controlla bene e porta a casa tre punti importanti per alimentare il sogno playoff.

Se gli uomini di mister Esposito riusciranno a vincere domenica prossima contro il Siracusa e il Città Sant’Agata non troverà la vittoria a Trapani (in caso di pari punti con l’Acireale invece per gli scontri diretti è in vantaggio il Real), la città di Casalnuovo potrebbe continuare a vivere questo straordinario miracolo sportivo a coronamento di un’annata magica.