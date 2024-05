Violenze in carcere, teste minaccia di morte avvocato in udienza. “Ti faccio buchi in testa”

450 Visite

“Ti faccio due buchi in testa”: minacce di morte da parte di un testimone, oggi, nei confronti di un avvocato, durante il maxi processo in corso nell’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, sui pestaggi avvenuti nel carcere “Francesco Uccella” il 6 aprile del 2020.

Tutto è avvenuto durante la testimonianza di una vittima delle violenze, Gennaro Romano, costituitosi parte civile e attualmente detenuto per lesioni e rapina.

Dopo aver parlato delle violenze subite da quando stava in cella e per tutto il percorso fino alla sala socialità (“avevo male al ginocchio e loro mi colpivano lo stesso in quel punto”) – insofferente alle domande che gli venivano rivolte dall’avvocato Carlo De Stavola, che difende alcuni agenti penitenziari imputati, ha poi pesantemente minacciato: “ti faccio due buchi in testa” gli ha detto quando l’udienza era stata momentaneamente sospesa proprio per riportare la calma, visto che Romano si era mostrato insofferente alle domande del legale. L’avvocato Carlo De Stavola non ha escluso la querela.













