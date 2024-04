Europee, Calenda si candida alle europee: ennesima giravolta

107 Visite

“Non mi candiderò alle europee”. Anzi sì. Ormai si sa che Carlo Calenda è un campione di giravolte e, anche questa volta, non ha deluso. Non più tardi di qualche settimana fa, il leader di Azione aveva annunciato che non si sarebbe candidato. In campo, nelle liste del suo partito, ci sarebbero state solo persone che poi sarebbero andate davvero a Bruxelles. Peccato che questa nobile intenzione si sia scontrata con il muro altissimo e impenetrabile dei numeri. In ogni sondaggio, specie dopo la formazione della lista per gli Stati Uniti d’Europa, Azione viene data al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. A complicare ancora di più la partita, la discesa in campo dei maggiori leader che dreneranno consenso.

Eppure Calenda, quando gli chiesero della candidatura di Elly Schlein, sembrava esser stato categorico: “È una decisione che spetta a Elly Schlein. Io so, come dovrebbe sapere Elly Schlein che c’è stata, che il lavoro al Parlamento Europeo è un lavoro estremamente serio e importante. Vanno mandati candidati, vanno presentati candidati, che poi siano disponibili ad andarci veramente perché altrimenti la politica diventa un gioco. E se diventa un gioco, poi non ci dobbiamo sorprendere se gli elettori non vanno a votare. Quindi non mi candiderò alle europee”.













