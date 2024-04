606 Visite

Franco Di Mare, 68 anni, ex inviato di guerra e conduttore tv, deve dosare il respiro, quando parla. «Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Sono stato inviato di guerra e ho respirato amianto”. Il giornalista lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.













