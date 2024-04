Napoli-Roma: al Maradona termina 2-2

La prima frazione di gioco si apre con il Napoli che cerca la velocità dei propri esterni e la Roma che manovra bene il gioco dal basso e verticalizza. Sono comunque pochi i pericoli che arrivano nella prima mezzora dalle parti dei due portieri considerando le buone chiusure in difesa sia da un parte che dall’altra. Nel finale si scuote un po’ il Napoli che sfiora la rete del vantaggio con Anguissa al 35°, che però spedisce la palla alle stelle a pochi passi da Svilar. Subito dopo la difesa degli ospiti trema su uno spunto in velocità di Osimhen, ma anche in quest’occasione l’attaccante del Napoli non trova il bersaglio grosso. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0.