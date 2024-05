Campi Flegrei, nuovo studio svela magma a 5 chilometri di profondità

Flussi magmatici in movimento a 4/5 chilometri dalla superficie lungo il sistema dei campi Flegrei: è il risultato più sorprendente di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e di Milano Bicocca, che ha preso in esame la microsismicità avvenuta lungo il sistema vulcanico nell’arco di 40 anni, dal 1982 all’84 e dal 2005 al 2022, e che fotografa la presenza di magma in un’area più superficiale rispetto a quella ipotizzata in precedenza dagli studiosi, che collocavano le masse laviche a circa 7 km di profondità. La ricerca apre così nuovi scenari del bradisismo flegreo.