Don Patriciello, offeso da De Luca, stempera le polemiche. “Spero in un caffè con il governatore”

“Non so perchè De Luca abbia detto questo. Io non guardo i suoi monologhi perchè il suo modo irruento a me non piace”. Così don Maurizio Patriciello, parlando a ‘Porta a Porta’, nella puntata in onda questa sera, è tornato sulla polemica accesa dal governatore della Campania che lo scorso venerdì lo ha definito ‘il Pippo Baudo dell’area a nord di Napoli’ facendo riferimento alla presenza del sacerdote all’iniziativa sul premierato promossa da Giorgia Meloni. “A De Luca dico prendiamoci un caffè, diamoci la mano. Lo vorrei abbracciare. Ognuno si faccia le campagne per conto proprio ma senza tirare in ballo me”, ha aggiunto il parroco del Parco Verde.













