MARANO, VIA VENETO. DE STEFANO: “MA CHE LAVORI SONO? MA IL COMUNE QUANDO FA CHIAREZZA?”

486 Visite

Chiunque abbia percorso Via Veneto a Marano recentemente avrà notato un problema crescente: la mancanza di chiarezza sulla direzione di percorrenza, ma soprattutto l’entrata che non si capisce se sia situata a Via Falcone o Corso Italia.

La cosa che salta più all’occhio è quello che resta del manto stradale: sono stati spesi 160.000 euro, ma, quelli in foto sono i risultati.

Questa situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale, con il rischio concreto di incidenti dovuti alla confusione tra i conducenti.

Visto lo stato in cui attualmente versa via Veneto, una domanda che ci poniamo è: c’è stata un’ordinanza ufficiale di riapertura?

O la decisione è stata presa senza una regolare pianificazione?

La mancanza di informazioni ufficiali contribuisce ulteriormente alla confusione e al disorientamento dei cittadini.