Atti vandalici all’interno di un bus a Torre del Greco, non si registrano feriti

Obbligano il conducente a fermare il pullman, utilizzando mazze per infrangere alcuni vetri del veicolo.

Questo quanto accaduto stamattina nella zona di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, dove i carabinieri della sezione radiomobile locale sono intervenuti in seguito alla segnalazione del danneggiamento di un autobus di linea dell’Eav.

Secondo quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine, alcuni individui sconosciuti (il numero preciso è ancora da determinare) sono saliti a bordo del bus che era partito da Napoli precedentemente.

Durante il tragitto e prima di darsi alla fuga, i teppisti avrebbero costretto il conducente a fermarsi per scendere e avrebbero danneggiato alcuni finestrini utilizzando piccoli martelli.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Sono in corso indagini per individuare gli autori dell’atto vandalico