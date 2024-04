Pallanuoto, l’Aktis Acquachiara sbanca Anzio, piegando il Latina e festeggia la salvezza diretta

98 Visite

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

Cattiva, tonica, determinata e chi più ne ha più ne metta perché ormai gli aggettivi si sprecano. Una splendida Aktis Acquachiara espugna Anzio per la seconda volta in due settimane, regola 11-8 il Centro Nuoto Latina e festeggia, con un turno di anticipo, la meritata salvezza diretta. Partita esemplare dei biancoazzurri che approcciano bene il match, dettano sistematicamente i ritmi delle operazioni e vanno via con una progressione inesorabile che li proietta sul + 3 a fine terzo tempo, margine poi gestito con serenità nella frazione conclusiva. Gli ospiti perseguono con grande tenacia il piano partita minuziosamente preparato in settimana, non perdono mai la calma anche quando la contesa si innervosisce e conquistano, con pieno merito, l’intera posta in palio su un campo difficile, contro una rivale che provava ad alimentare le residue speranze di qualificazione ai playoff. Un pizzico di rammarico per i due rigori che Rossa para nel terzo parziale e che avrebbero potuto rendere il passivo più ampio. Matteo De Florio, top scorer del match con un poker, e Daniele De Gregorio, autore di una tripletta nella quale brilla una parabola millimetrica che si adagia delicatamente all’angolino, sono le principali bocche da fuoco che finalizzano la mole di gioco prodotta ma tutta la squadra si esprime su elevati standard di rendimento e corona così un’annata di grandi sacrifici, di duri allenamenti quotidiani e passione sconfinata per questo sport. Il presidente Franco Porzio continua a credere con lungimiranza e visione prospettica nel progetto giovani, mister Fasano ne plasma le qualità tecnico-tattiche ed il gruppo risponde presente confermando, prima ancora di qualsiasi valutazione tecnica, di possedere doti umane fuori dal comune. A fine partita Walter Fasano e Paolo Nazzaro commentano così l’importante risultato raggiunto.

“Questo è un gruppo formidabile, abbiamo lavorato tanto, vederli migliorati quotidianamente e la cosa che più mi inorgoglisce. Abbiamo creato un gruppo unito con lo stesso stile di pensiero e la stessa mentalità combattiva. Tanti giovani che hanno voluto e meritato questa salvezza. GRAZIE RAGAZZI!” (Walter Fasano)

“La partita di oggi ci ha portato al raggiungimento di un obbiettivo al quale noi abbiamo sempre creduto e siamo riusciti a concludere anticipatamente. Il nostro cammino non è finito ci aspetta un’ultima sfida per chiudere una stagione che personalmente mi ha regalato molte soddisfazioni”. (Paolo Nazzaro)

C.N. LATINA – AKTIS ACQUACHIARA 8-11 (3-3, 2-3, 2-4, 1-1) C.N. LATINA: M. Rossa, G. De Bonis, M. Salvatori, F. Tonon, F. Tarquini 2, D. Caponero 1, M. Giugliano, A. Barela 1, G. Ambrosini 2, A. Lucci, F. Vulcano, G. Vinciguerra, L. Biondi, A. Salipante 2. All. Perillo AKTIS ACQUACHIARA: C. Alvino, D. Cielo 1, M. Fortunato, E. S. Adam 1, A. Di Maro, G. Di Leva, P. Porzio, M. Aiello, M. De Florio 4, D. De Gregorio 3, A. Cassaniti, G. Giello, D. Chianese, P. Nazzaro 2. All. Porzio













