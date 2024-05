Napoli, altra figuraccia al Maradona: il Bologna ne fa due

122 Visite

Tre punti in tre minuti. Tanti, infatti, ne sono bastati al Bologna per trovare i due gol che hanno deciso la sfida del Maradona. La prima rete arriva al 9′, con il colpo di testa di Ndoye su assist di Odgaard deviato da Olivera, mentre i rossoblù raddoppiano al 12′ con un altro colpo di testa, stavolta di Posch su corner di Urbanski spizzato da Calafiori. Il Napoli avrebbe l’occasione per riaprire la partita al 20′, ma Ravaglia para il rigore di Politano, assegnato da Pairetto per un fallo di Freuler su Osimhen. Gli azzurri continuano a spingere andando vicini all’1-2 con Anguissa, Olivera e Lobotka, mentre nella ripresa le occasioni latitano da entrambe le parti. Ne hanno una ciascuno i due centravanti, ma Meret e Ravaglia sono bravi a opporsi rispettivamente a Zirkzee e Osimhen.













