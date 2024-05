Christian Di Martino è sveglio: il poliziotto accoltellato da un marocchino

Chrstian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate giovedì scorso e ricoverato all’ospedale di Niguarda, è sveglio, gli hanno tolto il tubo per la respirazione, respira autonomamente, risponde correttamente alle poche domande che gli vengono fatte. È quanto si apprende da fonti informate.

Gli allievi agenti della Polizia di Stato della scuola di Peschiera del Garda hanno voluto spontaneamente riunirsi questa mattina per inviare un messaggio di affetto e vicinanza al vice ispettore.

Il video, in cui gli allievi esprimono il loro sostegno con un «Forza Christian!» esclamato a gran voce, è stato pubblicato sui profili ufficiali della Polizia di Stato e sta ricevendo migliaia di interazioni e di messaggi di affetto da parte di tantissimi cittadini. Fra le migliaia di cittadini che hanno condiviso il video anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

COSA ERA SUCCESSO

Di Martino, 35 anni, era stato sottoposto a lunghi e delicatissimi interventi per ridurre l’emorragia causata dalle tre coltellate inferte dal marocchino Hasan Hami. L’immigrato prima aveva scagliato pietre contro i convogli in stazione, ferendo leggermente alla testa una donna e poi, per non essere preso, aveva accoltellato Di Martino, perché il teaser non era riuscito a stordirlo. Il marocchino rimane in carcere per tentato omicidio perché il giudice mette in luce la «allarmante pericolosità» del 37enne, che «nel corso della sua lunghissima permanenza» in Italia da irregolare, «senza stabile dimora» e senza una «lecita attività», ha «fornito generalità sempre diverse». Oltre che dai precedenti la sua pericolosità si evince «dall’abuso giornaliero e ingente di sostanze psicotrope», che aveva assunto anche quella sera. Solo «la prontezza degli agenti presenti» ha «impedito che l’azione» di Hasan «giungesse a consumazione» e «solo il tempestivo intervento chirurgico» ha «scongiurato» la morte, «pur essendo il vice Ispettore ancora in pericolo».