De Luca deride don Patriciello. Izzo: “Presidente, ma lei cosa fa per sconfiggere il malaffare? Al sacerdote la nostra solidarietà”

Gentile Presidente della Regione Campania, deridere un prete che da anni è in prima linea nella lotta contro la camorra. Camorra che ha vilipeso e offeso il territorio con il risultato della crescita esponenziale delle patologie oncologiche ( tumori) che colpiscono soprattutto i più deboli vecchi e bambini dimostra Presidente la sua poca sensibilità verso i valori veri della vita, quali la tutela dei più deboli, della salute, degli ultimi. Se Don Maurizio Patriciello è per Lei il “Pippo Baudo”, allora tutti noi cittadini che ci opponiamo alla cultura della camorra e vicini ai più deboli per la tutela della loro salute ed siamo ” Pippo Baudo”. Invece, di mettere alla berlina un sacerdote dica Lei cosa ha fatto in tanti anni di suo governo in ordine alle tematiche della tutela della salute e della bonifica dei territori. Vede Presidente ognuno ha la sua storia con la quale nel silenzio assordante della propria anima deve fare i conti. A Don Maurizio che vorremmo avere il piacere di avere a Marano la solidarietà nostra e un grazie per tutto ciò che fa per la difesa del territorio, dei più deboli e il contrasto al cancro camorra.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.